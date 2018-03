Romania trebuie sa plateasca 1,43 miliarde euro catre UE si Banca Mondiala, in 2018 Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate...

9am, 1 Ianuarie 2018