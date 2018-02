Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, în anul scolar 2018-2019, cursurile sã înceapã pe 10 septembrie, iar vacanta de iarnã sã dureze trei sãptãmâni, potrivit unui comunicat de presã al Ministerului Educatiei Nationale (MEN).

Decizia a fost luatã in urma unei sedinte a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul cãreia au fost dezbãtute o serie de proiecte ce urmeazã a fi aprobate in perioada urmãtoare, principalul subiect aflat pe ordinea de zi fiind draftul ordinului de ministru privind structura anului scolar... citeste mai mult