Programul national de cadastru si carte funciarã 2015-2023 are rezultate din cele mai bune la nivelul judetului Vaslui. În prima etapã a programului din anul 2016, au fost receptionate 5.886 de imobile, iar prima etapã din anul 2017 au fost receptionate 21.261 imobile. Potrivit datelor Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliarã (OCPI) Vaslui, numãrul total de imobile receptionate panã la aceastã datã in etapa a II-a a programului este de 10.430, din care sunt in lucru sunt 6.068 de imobile, pentru publicare sunt 3.691 de imobile, iar incãrcate pe programul E-terra sunt 671 de imobile. Daniela Chiper, directorul OCPI Vaslui, a spus... citeste mai mult