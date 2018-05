In agricultura nu exista forta de munca, din cauza ajutoarelor sociale Criza fortei de munca din Romania este prezenta in toate sectoarele de activitate. Fenomenul este alimentat de ajutoarele sociale oferite cu generozitate de la stat, care descurajeaza astfel muncile agricole, potrivit presedintelui Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu.

Pe langa migratie, ajutorul social este o cauza reala care sta la baza fenomenului crizei fortei de munca in Romania. Oamenii prefera sa nu aiba nicio ocupatie, asteptand banii oferiti de stat lunar, ca ajutor.