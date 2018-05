Compania româno-germană Auto Schunn derulează o nouă caravană specială ce are ca scop prezentarea celor mai noi modele de autoturisme Mercedes-Benz în orașele din sud-estul și nord-vestul României. Suceava, Botoșani, Timișoara au fost gazdele unor impresionante expoziții auto, iar în acest week-end acțiunea s-a mutat la Deva. Până pe 27 mai, în parcarea centrului comercial Shopping City din Deva vor fi expuse cele mai noi modele Mercedes-Benz: Vito Tourer, Clasa X (Primul Pick-up cu caracteristici de lux de la Mercedes-Benz), GLE COUPE (cu pachet AMG), Clasa A Start Up Edition (cu oferta speciala de pret), Clasa C Start Up Edition... citeste mai mult