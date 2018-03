IMPORTANT… In fiecare an, în ultima duminică a lunii martie, românii își dau ceasurile cu o oră înainte, deoarece România trece la ora de vară. Mai exact, în noaptea de 24 spre 25 martie 2018, ora 03:00 va deveni ora 04:00, Introdusă în anul 1916, ca urmare a condițiilor economice generate de Primul Război Mondial, ora de vara a avut drept scop crearea unei economii în privința consumului de energie electrică și termică. Deși majoritatea oamenilor se adaptează cu ușurință modificării orei, cercetătorii au constatat, însă, că organismul are nevoie de aproape 15 zile, pentru a se adapta trecerii la ora de vară.

