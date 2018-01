Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, astăzi, că, în 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanţă de urgenţă pentru amânarea termenului de depunere a Declaraţiei 600 până la 31 martie.

Dragnea a spus că decizia s-a luat într-o întâlnire a coaliţiei cu premierul desemnat Viorica Dăncilă şi cu ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa.

"Azi am avut o întâlnire cu doamna premier, colegii de la ALDE, cu ministrul Mişa, am discutat despre Declaraţia 600 şi am discutat să adopte OUG pentru amânarea termenului depunere, 31 martie, pentru a merge în perioada următoare până la desfiinţarea ei şi să găsească o soluţie pentru o modalitate civilizată ca aceşti...

