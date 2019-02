Pentru anul 2019, au fost promiși 180 de kilometri de autostradă.

Însă ne amintim cum, anul trecut, directorul de la drumuri a lungit pe harta fiecare kilometru de autostradă ca apoi, la final de an, când a fost trasă linie, şoselele să intre la apă.

Narcis Neaga, directorul CNAIR, a promis în 2018 o sută de kilometri de autostradă, dar la finalul anului au fost făcuși doar 60 de kilometri.

Una dintre autostrăzile care sunt realizabile pentru 2019 este autostrada Lugoj-Deva, un sector extrem de important, care are în total 43 de kilometri. Această autostrada este printre singurele care are...