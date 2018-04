In 2018 se vor dubla concedierile din sectorul telecom: 90.000 de oameni vor ramane fara job Cele mai puternice companii de telecom de pe piata din India, Vodafone India si Idea Cellular, au in vedere o fuziune, care va genera nasterea celei mai mari companii de telefonie mobila din zona. Aceasta miscare va crea disponibilizari in masa, aproximativ 5.000 de oameni urmand sa isi piarda jobul.

Pe langa cele 5.000 de disponibilizari de pe piata din India, sectorul telecom poate pierde in 2018 aproximativ 90.000 de angajati, ca urmare a faptului ca piata de fuziuni si achizitii este mai efervescenta ca niciodata.

Astfel, in viitor vor fi mult mai putini jucatori pe piata,... citeste mai mult