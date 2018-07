In 2018, Romania este tara cu cea mai mare inflatie anuala din UE Din februarie pana in iunie, Romania a inregistrat cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, in crestere fata de o rata anuala a inflatiei de 4,6% inregistrata in luna mai, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

Conform datelor Institutului National de Statistica, rata anuala a inflatiei in Romania s-a situat la... citeste mai mult