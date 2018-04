In 2018, ABCdarul bancar are o componenta de invatare digitala si finantari de 3.000 de euro pentru liceele participante Editia a opta ABCdar bancar, programul de educatie financiara dezvoltat de Junior Achievement (JA) si sustinut de Raiffeisen Bank, aduce, gratuit, liceenilor si profesorilor componenta de invatare digitala, dezvoltata prin intermediul platformei LMS JA Inspire.

Aceasta vine in completarea instrumentelor clasice prezente la clasa (manuale tiparite pentru elevi si ghidul profesorului), dand elevilor posibilitatea unei experiente de invatare individualizata -... citeste mai mult