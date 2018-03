In 2017, Raiffeisen Bank a facut profit net de 491 milioane de lei Raiffeisen Bank a raportat, miercuri, rezultatele obtinute in 2017, an in care activele totale ale bancii au crescut cu 8%, pana la 36,1 miliarde de lei, iar profitul net cu 9%, la 491 milioane de lei.

In acelasi timp, portofoliul de credite al bancii s-a majorat cu 8% si a ajuns la 21,4 miliarde de lei, iar rata creditelor neperformante a scazut pana la 6%.De asemenea, depozitele clientilor au crescut cu 13%, in conditiile unor rate de dobanda... citeste mai mult