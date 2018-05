Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã (OCPI) Vaslui a efectuat, anul trecut, un numãr total de 174.437 de operatiuni (104.662 – Biroul de Cadastru Vaslui si 69.775 – Biroul de Cadastru Barlad). Daniela Chiper, directorul OCPI Vaslui, a spus cã un numãr de 136.451 operatiuni s-au realizat in regim normal si 8.845 in regim de urgentã. Operatiunile constau in aviz incepere lucrãri, receptie tehnicã pentru lucrãri de mãsurãtori terestre, hãrti si planuri cadastrale topografice, inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciarã,... citeste mai mult