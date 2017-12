– Domnule Mircea Voinea, sunteți unul dintre oamenii de afaceri din Buzău care face cinste județului în care își desfășoară activitatea. Pe scurt, cum a debutat afacerea cu biohumus și ce v-a determinat să investiți în acest domeniu?

– Sincer, n-a debutat ca o afacere, ci ca o dorință de a asigura familiei mele o hrană sănătoasă. Am lucrat câțiva ani în Elveția și acolo am fost impresionat de grija și respectul pe care îl acordă elvețienii modului, standardului și mai ales calității vieții. Acolo am auzit și aprofundat prima oară noțiunea de humus, adică... citeste mai mult

Marti, 11:04 in Agricultura, Vizualizari: 44 , Sursa: Agro-Business in