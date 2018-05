In 2014, George Soros a trimis in Romania 5.7 milioane dolari

Întrebat la Parlament, după şedinţa coaliţiei de guvernare, dacă George Soros are interese în România, prim-ministrul a spus ironic: „Nu, nu are cum să aibă. Dumnezeule, nu are interese nicăieri... Evident că da! Cum să aibă interese aici? Este Crucea...

Adevarul, 10 Iulie 2017