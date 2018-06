In ultimii 50 de ani, harta lumii a suferit modificari importante. Mai multe orase care nu existau in 1960 au devenit acum adevarate metropole.

Iata care sunt locurile ce nu existau acum o jumatate de secol si cum s-au dezvoltat intre timp, potrivit unui top realizat de site-ul TopTenz.

1. Dubai, Emiratele Arabe Unite

In 1971, Dubai si-a declarat independenta fata de Marea Britanie si a devenit parte din Emiratele Arabe Unite. Dupa ce s-au descoperit rezervele impresionante de petrol din... citeste mai mult