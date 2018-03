IMUNOGLOBULINA este o proteina a serului sangvin secretata de catre plasmocite, provenite din limfocite (globule albe care intervin in imunitatea cclulara) de tip B ca reactie la introducerea in organism a unei substante straine (antigen). IMUNOGLOBULINA

IMUNOGLOBULINA Functie - O imunoglobulina este capabila sa se fixeze pe antigenul care a provocat sinteza sa; ea primeste atunci denumirea de anticorp. Imunoglobulinele neutralizeaza antigenele si le impiedica sa se reproduca. Antigenele sunt in continuare distruse de catre complement (sistem enzimatic) sau de catre celulele fagocitare... citeste mai mult