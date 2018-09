Imprumuturile se ieftinesc usor

Vesti bune pentru cei care au facut credite: valoarea ratelor s-a diminuat in ultimele saptamani.

Scaderea indicilor ROBOR se datoreaza ultimelor operatiuni de tip repo efectuate de BNR. In urma cu doua saptamani banca centrala a imprumutat institutiile financiare cu aproape 12,2 miliarde lei, cea mai mare injectie de lichiditate din ultimii sase ani. Lunea trecuta, a urmat o noua interventie in piata monetara, valoarea operatiunii fiind de circa 9,5 miliarde lei. Dobanda la care s-au imprumutat bancile comerciale a fost de 2,50%, egala cu cea de politica monetara.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobanzilor la... citeste mai mult