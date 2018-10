CFR are nevoie de aproape 6 miliarde de euro pentru reînnoirea a 10.000 de kilometri de cale ferată, iar Banca Europeană de Investiţii (BEI) este dispusă să ofere un împrumut în acest sens, a declarat Mihai Frumosu, expert în sectorul transporturilor în cadrul BEI. „Ce vrem să fie căile ferate din România, o tinichea ruginită sau un activ valoros?”, a arătat oficialul BEI. Este vorba de un program pe 15 ani, 660 de kilometri pe an, însemnând 386 milioane de euro pe an. „Pentru a obţine aceşti 6 miliarde de euro, soluţia cea mai simplă este un împrumut. Foarte multe ţări au ales această variantă, iar BEI sprijină aceste proiecte şi am... citeste mai mult