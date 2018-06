Articolul, apărut pe 30 mai pe site-ul prestigioasei publicaţii britanice The Spectator, în secţiunea "Life", cu titlul "Romania: Europe's most overlooked holiday destination", prezintă impresiile de călătorie ale jurnalistului Stephen McGrath, care a vizitat mai multe zone din România, inclusiv Gura Portiţei, Sibiu, Şuior şi Săpânţa, potrivit Agerpres. România este una dintre cele mai puţin remarcate - dacă nu chiar cea mai puţin remarcată - destinaţii de vacanţă ale Europei. O analiză rapidă a suprafeţei ţării dezvăluie faptul că aceasta reprezintă un loc care are absolut tot pentru a fi pe... citeste mai mult

