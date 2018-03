Miercuri, 14 Martie, 12:33

Răzvan Raț se antrenează sub comanda lui Florin Bratu la Dinamo de două săptămâni, iar impresarul acestuia, Florin Manea, spune că sunt șanse mari ca fundașul să semneze cu formația alb-roșie.

"Cred că Raț semnează cu Dinamo. Să vă spun un secret: eu l-am propus când era Miriuță. El a terminat cu Rayo, l-am sunat pe Vasile Miriuță și l-am întrebat: «De ce nu îl iei pe Raț?» Am văzut declarațiile lui Vaișcovici (n.r. fostul atacant al lui Dinamo), care se întreba ce nevoie are Dinamo de Raț.

