Laviniu Lacusta Mii de cadre didactice din invatamantul preuniversitar iesean vor incasa lefuri cu 5 la suta mai mari decat in 2011. "Avand in vedere faptul ca, anul acesta, sunt puse in aplicare hotararile judecatoresti definitive si irevocabile...

Buna ziua Iasi, 10 Martie 2012