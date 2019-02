Matteo Politi a declarat, în direct, la Xtra Night Show că nu este un fals medic şi că îl supără că este numit aşa. El mai spune că nu fuge, dar nu vrea să spună unde e.

„Când am venit în România, nu ştiam cum funcţionează sistemul, am folosit un avocat căruia i-am dat toate documentele. Avocata (italianul i-a dezvăluit doar prenumele, Laura – n.r.) s-a ocupat de tot şi la final mi-a zis că am dreptul de a profesa în România. Voi spune totul la momentul potrivit. Din momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul în care statul român mi-a... citeste mai mult

azi, 09:04 in Social, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in