In perioada ianuarie noiembrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,58 miliarde euro, comparativ cu 2,89 miliarde euro in perioada ianuarie - noiembrie 2016, au anuntat luni oficialii Bancii Nationale. Stam prost in ce priveste balanta bunurilor, care a consemnat un deficit mai mare cu 2,31 miliarde euro, dar stam bine la balanta serviciilor, care a inregistrat un excedent mai mare cu 150 milioane euro. Vestea proasta este ca importurile mari au facut ca gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 30 noiembrie 2017 sa fie de 5,4 luni, fata de 6,3 luni... citeste mai mult