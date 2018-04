Importurile continua sa depaseasca exporturile. Deficit de 1,657 miliarde de euro dupa numai doua luni Cele mai recente date ale Institutului National de Statistica releva ca, in primele doua luni din acest an, deficitul balantei comerciale a crescut cu 31,6%, in comparatie cu aceeasi perioada de timp din 2017, depasind 1,657 miliarde de euro.

In perioada ianuarie-februarie 2018, exporturile au crescut cu 11,6%, iar importurile cu 13,9%.



Exporturile au insumat 10,880 miliarde de euro, iar... citeste mai mult