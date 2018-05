În această seară, de la ora 19, publicul braşovean este invitat la un nou concert simfonic extraordinar al Filarmonicii Braşov.

De această dată, concertul se va afla sub bagheta dirijorului american Scott Krijnen.

Solistă invitată este una dintre cele mai apreciate violoniste ale Japoniei, Nao Mizukoshi, care, anul acesta, urmează să susţină şi un recital la New York în renumita sală Carnegie Hall.

În program vor putea fi audiate Brahms – Uvertura Festivă şi Academică în Do major, Ceaikovski – Concert pentru vioară şi orchestră în Re major... citeste mai mult