Important pentru absolventiii promotiei 2018!

Absolventii pot obtine indemnizatie de somaj numai dacã in termen de 60 de zile de la absolvire s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de muncã in a cãrei razã teritorialã isi au domiciliul. Data absolvirii este data de intai a lunii urmãtoare celei inscrise in diplomã sau, dupã caz, in certificatul de studii eliberat de cãtre institutia de invãtãmant, dacã in cuprinsul acestora nu se specificã in mod expres o anumitã datã de absolvire. Indemnizatia de somaj pentru absolventi se acordã la cerere, pe o perioadã de 6 luni, fiind o sumã fixã,... citeste mai mult