Povestea de mai jos este de-a dreptul emotionanta. In contextul in care din ce in ce mai putine mariaje ajung sa depaseasca 50 de ani, cand auzi de 80 de ani de casnicie este un adevarat miracol.

Ce-i face pe acesti oameni sa reziste 80 de ani impreuna? Iubirea, respectul, comunicarea, intelegerea si rabdarea!

Arthur (105 ani) si sotia sa, Marcia (100 de ani), au aniversat 80 de ani de casnicie. Din pacate, Marcia este bolnava si nu mai poate comunica asa cum o facea inainte. Dar gesturile si privirea ei spun mai multe decat mii de cuvinte. Iubirea... citeste mai mult