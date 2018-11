Dr. Martin Andrei, chirurg plastician ne prezintă ultimele tendințe în ceea ce privește chirurgia plastică.

Ati adus in premiera in Romania conceptul de Medical Spa. Ce presupune acest concept?

Dr. Martin Andrei – În urmă cu aproximativ 10 ani am aflat despre acest concept. Este un concept foarte generos care include atât aspectul medical asociat cu știința, seriozitatea, inovația, siguranța, cât și aspectul de spa, relaxare, personalizare. Cred că acest concept umanizează serviciile medicale și face ca pacientul să se apropie mult mai mult de serviciile pe care noi le putem oferi. Servicii de înfrumusețare, servicii medicale complete, tratamente laser, injectabile, botox, inclusiv tratament