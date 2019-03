Impins de foame, un roman din Anglia a primit o pedeapsa oarecum bizara pentru ca a furat mancare dintr-un magazin

Un roman in varsta de 32 de ani, plecat in Anglia pentru a-si cauta un loc de munca, a fost condamnat la o zi de inchisoare dupa ce a furat un carucior cu mancare in orasul Bingham.

Florin Stoian a fost prins in flagrant vineri, 15 martie, in fata magazinului Lidl din orasul Bingham (comitatul Nottinghamshire). Romanul furase un carucior plin cu mancare si alte produse, in valoare totala de 730 de lire sterline.

Adus in fata unui judecator de la Curtea de Justitie din Nottingham, romanul a pledat vinovat si a declarat, prin intermediul avocatei, ca a fost fortat sa fure mancare.

Judecatorul l-a iertat pe roman si l-a condamnat la o singura zi... citeste mai mult