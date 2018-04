Colaborarea lui Darren Cahill cu Simona Halep e benefică, sportiva noastră având un început de an foarte bun, câştigând deja un trofeu şi disputând o finală.

Fosta mare campioană, câştigătoare a 18 titluri de Grand Slam, Martina Navratilova, a explicat. "Simona a fost una dintre jucătoarele care nu au fost consistente. A jucat mai bine în acest ultim an. După ce a început să se antreneze cu Darren, după ediţia de anul trecut de la Miami, a fost mai bună din punct de vedere mental. A început să treacă peste meciuri în care are probleme.

Este o perfecţionistă şi e prea dură cu ea.... citeste mai mult