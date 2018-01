Marti seara, in jurul orei 21:30, a avut loc un accident rutier grav la intersectia DJ 203 cu DN 2 B, in urma caruia 7 persoane au fost ranite. Potrivit primelor informatii, un sofer in varsta de 31 de ani din comuna Galbenu, care se deplasa pe DJ 203...

Info Braila, 27 Decembrie 2017