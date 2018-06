Impact violent intre un Audi si un taxi in Nicolina Doua autoturisme, un Audi si un taxi, au fost implicate, noaptea trecuta, intr-un accident in cartierul Nicolina, in jurul orei 21:30. In fata pizzeriei Nico cele doua masini s-au izbit violent. Din...

Buna ziua Iasi, 31 August 2011