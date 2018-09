In aceasta dimineata, un tanar de 24 de ani s-a rasturnat cu masina la iesire din Faurei. Acesta se deplasa pe DN 2B cand, din cauza conditiilor de drum, a pierdut controlul volanului si s-a resturnat in afara partii carosabile. In urma cascadoriei,...

Info Braila, 22 Ianuarie 2018