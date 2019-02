Municipiul Turda cu sediul in Turda, str. Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, face cunoscut ca in data de 16.09.2015, ora 13.00, in sala de protocol a Primariei Municipiului Turda va avea loc licitatia publica pentru vanzarea unui imobil teren in suprafata...

15 minute, 28 August 2015