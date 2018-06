Conferintele BTL Design si Agora Group au organizat in data de 21 iunie 2018, la Suceava, a cincea editie a programului de evenimente „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor 2018”. Evenimentul a avut loc la hotel Bucovina incepand cu ora 9:30.

Si la aceasta editie, prima sesiune de dezbateri a adus in discutie rolul important pe care il au autoritatile locale in dezvoltarea mediului de afaceri. Din partea institutiilor locale au fost prezente Institutia Prefectului Suceava reprezentata de doamna prefect Silvia Boliacu si Consiliul Judetean Suceava... citeste mai mult

