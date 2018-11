„La sfârşitul serii, el trebuia să plece şi ne-am luat rămas bun. Atunci l-am sărutat. Iniţial m-am simţit vinovată, dar am vrut s-o fac din nou”, a spus Bella. Deşi nu s-a pus niciodată problema ca cineva să intervină în cuplul lor, Bella a discutat cu soţul ei despre ce s-a întâmplat şi au decis să-l cunoască mai bine pe Daniel şi pe soţia lui, care aveau o relaţie deschisă. „Era multă chimie şi ne-am gândit că e ceva ce trebuie să încercăm. Aşa că i-am invitat şi am vorbit de câteva ori, apoi am ajuns în pat. De acolo a plecat totul. Nu aveam de unde să ştiu că o să-mi împart soţul cu alt bărbat”, a adăugat Bella. Află doar aici cum... citeste mai mult

acum 42 min. in Life, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in