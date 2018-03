EMOTII…. “Prutul – axã de istorie, culturã si civilizatie”! Acesta a fost numele simpozionului de ieri, de la Stãnilesti, unde românii de dincolo si de dincoace de Prut au venit pentru a vorbi despre “Întoarcerea la vatra strãbunã, Unirea Basarabiei cu România”. “A fost un eveniment emotionant, asa cum numai între frati poate fi”, a spus primarul Liviu Zaharia.

"Acest eveniment a trezit în noi simtul patriotic, acea trãire româneascã purã, pe care doar noi, cei de dincolo si de dincoace de Prut, le stim rostul. Chiar dacã vremea a fost mai putin prielnicã, am reusit sã avem aceastã întâlnire de suflet, pe care am pregãtit-o cum am stiut...