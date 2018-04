Romania avea, la inceputul acestui an, 22,194 milioane de locuitori inregistrati oficial dupa domiciliu, in scadere cu circa 29.000 comparativ cu inceputul anului 2017, iar imbatranirea populatiei a accelerat, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS).

La 1 ianuarie 2017, numarul de persoane inregistrate cu domiciliul in Romania era de 22,223 milioane, in scadere de la 22,242 milioane la inceputul lui 2016.

La 1 ianuarie 2018, populatia urbana (56,4%) si cea de sex feminin... citeste mai mult