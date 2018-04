Imbatranire accelerata afecteaza demografia Romaniei Din 2017 pana in prezent, populatia Romaniei s-a diminuat cu 30.000 de locuitori. Acest lucru scoate la iveala o realitate trista a societatii romanesti: imbatranirea accelereaza de la an la an, in timp ce rata natalitatii este in scadere.

La inceputul anului 2018, Romania avea 22.194 milioane de locuitori. Acestia practic sunt inregistrati oficial cu domiciliul in tara. Fata de anul trecut, populatia tarii noastre este in scadere cu circa 29.000 de locuitori.

Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, imbatranirea populatiei s-a accelerat.

