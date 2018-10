Jucătorii echipei thailandeze de fotbal ”Mistreţii sălbatici”, care au rămas blocaţi într-o peşteră din data de 23 iunie până la 10 iulie, s-au antrenat, vineri, cu formaţia Los Angeles Galaxy şi starul suedez Zlatan Ibrahimovici.

Tinerii fotbalişti au vizitat StubHub Center, stadionul echipei LA Galaxy, şi apoi s-au întâlnit cu jucătorii, între care şi Ibrahimoici, pe terenul de antrenament.

Ei au participat la o şedinţă de lovituri de la 11 metri.

Această întâlnire a fost organizată de celebra realizatoare TV Ellen DeGeneres.

