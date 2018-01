Preşedintele Republicii Moldova a respectat tradiţia şi în acest an! Igor Dodon a facut baie, de Bobotează, în apa unui lac înghețat. Ritualul a fost filmat și postat pe Facebook cu mesajul "aşa ne întărim în credinţă şi ne călim trupul şi duhul".

După modelul lui Vladimir Putin, si liderul Republicii Moldova, Igor Dodon a ales sa faca baie, la inceput de an, într-un lac înghețat bocnă.

Citește și: S-a AFLAT! Acesta este CEL MAI TOXIC aliment din LUME! Pentru români, o DELICATESĂ...Andra, anunț după 10 de căsnicie. Din păcate, e adevăratProtest de AMPLOARE: Peste 600.000 de oameni, ÎN STRADĂ

A tras puternic aer in piept si... citeste mai mult

azi, 14:05 in Externe, Vizualizari: 31 , Sursa: B1TV in