Imagini unice cu Printesa Charlotte, in prima zi de gradinita Printesa Charlotte a Marii Britanii, stranepoata reginei Elisabeta, a surprins prima zi de gradinita intr-o serie de fotografii unice. Foto: Facebook/ The Royal Family LifeStar "Ducele si Ducesa de Cambridge se bucura sa impartaseasca doua fotografii cu Printesa Charlotte, realizate la Palatul Kensington, in aceasta dimineata. Imaginile au fost realizate cu putin timp inainte ca Printesa sa mearga in prima ei zi de gradinita la Willcocks Nursery School", a scris Familia Regala Britanica, pe pagina oficiala... citeste mai mult

ieri, 15:46 in Life, Vizualizari: 34 , Sursa: 9am in