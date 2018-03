Un avion de pasageri al companiei aeriene US Bangla Airline cu aproximativ 71 de oameni la bord s-a prăbușit în Kathmandu și a luat foc

O aeronavă de pasageri care aparține companiei aeriene din Bangladesh US Bangla Airline s-a prăbușit la aterizarea pe aeroportul internațional din Kathmandu, Nepal. Avionul a luat foc după impact.

Cel puțin 17 pasageri răniți ar fi fost salvați și transportați spre spitalele locale. Numărul exact al victimelor este deocamdată necunoscut. Aeronava, un Bombardier Dash Q-400, are o capacitate de 78 de pasageri, iar la bord s-ar fi aflat în jur de 67 de pasageri și 4 membri ai echipajului, potrivit... citeste mai mult

