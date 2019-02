Imagini incredibile au fost surprinse pe o autostradă, unde 47 de mașini s-au cocnit. Acum, videoclipul ce pare desprins dintr-un film de acțiune, face înconjurul internetului.

maginile teribile au fost surprinse pe o autostradă din Missouri, vinerea trecută. În urma impactului, o persoană a murit și alte șapte au fost rănite.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG

— Dante' Jones (@Dantej21) February 15, 2019 În videoclipul postat... citeste mai mult

acum 59 min. in Externe, Vizualizari: 17 , Sursa: A1 in