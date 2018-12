Temperaturile scăzute de la Shenzhen le-au dat mari bătăi de cap jucătoarelor de tenis care au evoluat duminică. Sorana Cîrstea a intrat pe teren pentru duelul cu Magda Linette (81 WTA, Polonia) cu mănuşi, colanţi şi bluză cu mânecă lungă, iar partenera de dublu a Irinei Bara, Oksana Kalashnikova (28 ani) şi-a luat canadiana cu ea pentru a se încălzi în momentele de pauză.

Jucătoarele au fost nevoite să evolueze într-o zi în care sunt anunţate temperaturi de doar 12 grade. Sorana Cîrstea şi-a pus mănuşile şi la pauza dintre cele două seturi disputate.

