Un accident groaznic s-a produs în municipiul Arad, joi după-amiază. O fetiță de 12 ani a ajuns sub un tramvai. Ea era împreună cu o colegă şi nu a fost atentă atunci când a traversat, informează livearad.ro.

Copila a fost lovită şi târâtă sub tramvai. Este conștientă, iar pompierii se chinuie acum să o scoată de sub tramvai.

Fetiţă de 12 ani, prinsă sub un tramvai

Martorii susțin că fata nu a fost atentă când a traversat, pentru că se uita... citeste mai mult

acum 52 min. in Eveniment