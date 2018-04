Duminică, 1 aprilie, câinii ei pe care-i crește de când erau pui și de care s-a atașat toată familia au fost împușcați.



Femeia a pus fotografii pe Facebook pentru a stopa aceste acte de cruzime la adresa animalelor de companie.



”Încercam in viata sa ne facem prieteni de incredere si de nadejde. Eu am reusit acest lucru, traind in compania unor animale deosebite, a unor caini de rasa ciobanesc de Bucovina. Le-am acordat si mi-au aratat dragostea lor nemasurata in cuvinte. Numai crescatorii adevarati si copiii inteleg acest lucru, dar astazi in ziua de Florii,... citeste mai mult

