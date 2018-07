Un clip devenit viral pe internet le arată pe cele mai puternice femei ale Europei, Angela Merkel și Theresa May, la summitul de la Bruxelles.

Cancelarul german pare deranjat de faptul că omologul său britanic are sacoul de aceeaşi culoare şi încearcă să evite să stea lângă aceasta.

Mai mult, pare să îşi dea ochii peste cap când o vede pe May.

Imaginile au fost surprinse la cartierul general al NATO, în timpul ceremoniei de deschidere.

