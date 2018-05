Simona Halep şi Mihaela Buzărnescu s-au văzut sâmbătă seară la Madrid şi s-au bucurat de scurtul timp petrecut una cu cealaltă.

Primele două "rachete" ale României în clasamentul care va fi dat publicităţii luni, Halep şi Buzărnescu, s-au întâlnit înaintea turneului de la Madrid. Cele două sportive se cunosc încă din perioada adolescenţei, când erau colege în Fed Cup, iar acum sunt bucuroase că se pot revedea şi la un alt nivel.

@Simona_Halep and Mihaela Buzărnescu are having fun together citeste mai mult

